Udinese – Una formazione del tutto nuova / Obiettivo: sorprendere Sarri

Il team bianconero si sta avvicinando a grandi passi alla prossima sfida di campionato. Stiamo parlando di un crocevia fondamentale per il resto della stagione. La squadra ha solo tre punti di vantaggio sul primo team in zona retrocessione, stiamo parlando del Venezia. Bisogna dare tutto per poter uscire da questa situazione ed iniziarsi a procurare più punti per ipotecare una salvezza tranquilla. Vero anche che i friulani hanno due partite da recuperare, ma non sono sei punti sicuri, quindi a partire da domenica inizia una vera e propria mission per il raggiungimento della salvezza. Scopri tutte le ultime sul prossimo incontro.