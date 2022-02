Rassegna Stampa | Se Atene piange, Sparta non ride / Le ultimissime

Il team bianconero non può più permettersi passi falsi e dal prossimo incontro i tre punti sono praticamente obbligatori. La partita in programma, però, non è delle più semplici. La squadra che bisognerà affrontare sono i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri.

Dopo la decisione di lunedì, l'Udinese non può più rilassarsi e crogiolarsi del suo vantaggio, dato che dal match contro il Torino a quello contro l'Hellas si è passati dai nove punti fino ai tre odierni. Il Venezia è sul collo dei friulani e non c'è miglior modo di scacciare via i brutti pensieri, se non che con una vittoria.