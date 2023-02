Inter-Udinese / Le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Thauvin

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Non perdere tutte le ultime sulla formazione ufficiale della squadra

La squadra allenata da Andrea Sottil è finalmente pronta per tornare sul campo da gioco. Dopo la sconfitta con il Toro e il pari con il Sassuolo, l'unica cosa importante quest'oggi è tornare a vincere. L'avversario di giornata evoca bei ricordi, visto che stiamo parlando dei nerazzurri di Simone Inzaghi, sconfitti all'andata dai friulani per 3-1. Adesso non è più tempo per scherzare ma bisogna iniziare a fare sul serio. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le scelte da parte dei due mister. Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Udinese