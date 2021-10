Notizie Udinese – Gotti: ”Ecco come sta Deulofeu. Su Musso…”

Il tecnico dell'Udinese è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club per presentare il match contro l'Atalanta

E’ tempo di vigilia. Domani, alle ore 12:30, l'Udinese scenderà in campo per affrontare l'Atalanta, reduce dal netto successo per 1-4 contro l'Empoli. Naturalmente, i pronostici sono a favore dei padroni di casa, ma i friulani non partiranno battuti. Sarà una vera e propria lotta per tutti i novanta minuti. In attesa di questa importante sfida, Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Queste le sue dichiarazioni.

Avversario forte

Il tecnico dei bianconeri ha detto la sua sull'Atalanta e sulla gara di domani. ''In questo inizio di campionato, diverse volte, la squadra ha giocato meglio nel secondo tempo, così come è successo anche il contrario in alcune occasioni. Su questa cosa un allenatore deve riflettere perché un aspetto sarebbe facile da identificare l’atteggiamento, il come approcci una partita dal punto di vista mentale. Le partite assumono dei connotati diversi che rispondono meglio alle caratteristiche di alcuni giocatori. Su queste cose bisogna fare delle riflessioni un po’ più approfondite. L’Atalanta mercoledì ha giocato un bellissimo primo tempo e a me è dispiaciuto molto vedere che nella ripresa non sono riusciti a portare a casa la vittoria. Per quanto riguarda i nostri ex: Muriel e Zapata sono ex da un po’ e segnano a tutte le squadre, non solo all’Udinese. Sarò felice di riabbracciare Musso domani.

Deulofeu, Success e Nestorovski

Gotti ha parlato di Deulofeu, Success e Nestorovski, ma non solo. ''Deulofeu si è fermato, ma ancora non conosciamo con precisione i tempi che dovrebbero essere limitati. Dispiace, al di là del giocatore, il fatto che domani giocheremo contro Atalanta e mercoledì contro il Verona squadre che puntano molto sulle sfide individuali e manca il giocatore che ha la risoluzione del duello individuale come caratteristica principale. Success sta avendo piccoli continui problemi e speriamo che si vada verso una normalizzazione del suo stato di benessere fisico. Per quanto riguarda Nestorovski si è trattato di un lungo infortunio. Un giocatore a 30 anni che subisce un infortunio importante e adesso finalmente rivede il campo e i compagni spero ci contagi con il suo entusiasmo. Sicuramente, in questa settimana, cercherò di utilizzare più giocatori possibili. Queste tre partite saranno particolarmente vivaci e dispendiose dal punto di vista fisico e dell’intensità viste le caratteristiche e la forza degli avversari. Io voglio utilizzare un numero maggiore di calciatori e renderli protagonisti''. Nel frattempo, è uscita la lista dei convocati. Diverse sorprese <<<