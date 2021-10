Udinese – Le formazioni ufficiali: fuori Lautaro, sorpresa Jajalo

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match di San Siro. Ecco le scelte di Luca Gotti e Simone Inzaghi

Dopo sette gare senza vittoria (4 pareggi e 3 sconfitte), l' Udinese deve tornare al successo. Tuttavia, oggi sarà impegnata nella proibitiva trasferta di San Siro contro i campioni d'Italia, reduci dalla gara di Empoli vinta per 2-0 grazie ai gol di D'Ambrosio e Di Marco. Ai ragazzi di Gotti servirà una vera impresa, ma il calcio è uno sport imprevedibile. Tutto può succedere. L'anno scorso è finita 5-1 per il club lombardo. I bianconeri devono riscattarsi. Nel frattempo, vediamo le formazioni ufficiali della gara. Ci sono diverse sorprese.

Mister Luca Gotti sorprende tutti. Fuori Walace, dentro Mato Jajalo . Esordio da titolare per il bosniaco. In porta ci sarà il solito Marco Silvestri. Per l'undicesima gara consecutiva, il trio di difesa è formato da Nuytinck, Samir e Rodrigo Becao. Molina ha vinto il ballottaggio con Udogie e partirà dal primo minuto. A sinistra c'è Larsen. Pereyra e Makengo affiancheranno, come detto, Jajalo. Gotti ripropone lo stesso attacco di mercoledì: Beto-Success . Deulofeu pronto ad entrare a partita in corso. Ma passiamo alle scelte di Simone Inzaghi. Ci sono delle novità.

Simone Inzaghi opta per un mini turnover. La partita di mercoledì contro lo Sheriff è troppo importante. Molti cambi rispetto alla sfida di Empoli. Oggi, partono fuori De Vrij, Darmian e Lautaro Martinez. Ma procediamo per gradi. Il terzetto difensivo davanti ad Handanovic sarà composto da Skriniar, Ranocchia e Bastoni. Sulla fascia destra c'è Dumfries, a sinistra Perisic. Centrocampo titolare con Brozovic, Calhanoglu e Barella. In attacco, al fianco di Dzeko agirà Joaquin Correa. In attesa del calcio d'inizio, ecco tutti i precedenti tra questi due club in Serie A. Nerazzurri in vantaggio <<<