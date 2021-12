Rassegna Stampa | Una partita che non si può sbagliare / Matchday

Oggi la squadra bianconera scende in campo. C'è fiducia ed il morale è alto dopo il 4-4 dell'Olimpico che ha fatto capire a tutti le potenzialità di questo team. Oggi però c'è in trasferta, in un capoluogo toscano un altro impegno difficile e da non prendere sottogamba. Stiamo parlando dell'incontro che vedrà sfidarsi i bianconeri e l'Empoli.