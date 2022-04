Udinese-Cagliari / Ecco le formazioni ufficiali: le scelte di Cioffi e Mazzarri!

Fra non molto ripartirà il campionato anche per i bianconeri. Nel frattempo i due allenatori hanno scelto gli 11 che scenderanno in campo

Finalmente ci siamo. Dopo le due settimane di pausa per le nazionali fra non molto alla Dacia Arena Udinese e Cagliari si daranno battaglia per portare a casa i 3 punti. In casa bianconera la vittoria, oggi, serve più che mai. Nella giornata di ieri lo Spezia di Thiago Motta ha vinto contro il Venezia e si è portato a +2 dall'Udinese che è scivolata al 15esimo posto (con due partite da recuperare). Anche i sardi le proveranno tutte per portare a casa il bottino più grande. Il Genoa (18esimo) che dista solo 3 punti giocherà lunedì. Mantenere le distanza dalla zona rossa sarà compito del Cagliari stesso e di nessun altro. Andiamo a vedere allora le scelte ufficiali di Gabriele Cioffi e Walter Mazzarri per questo scontro fondamentale!

Formazione Udinese

Oltre le assenze certificate (Pablo Marì squalificato, Nehuen Perez e Gerard Deulofeu infortunati) c'è una sorpresa in casa bianconera. Mister Cioffi ha deciso di schierare il suo solito 3-5-2 con Marco Silvestri tra i pali e la retroguardia a 3 composta da Rodrigo Becao, Bram Nuytinck e Marvin Zeegelaar. A centrocampo sugli esterni si muoveranno Nahuel Molina da una parte e Destiny Udogie dall'altra, in mezzo Roberto Pereyra, Walace e Jean-Victor Makengo. La coppia d'attacco sarà formata da Isaac Success e Beto.

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Nuytinck, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto.

Formazione Cagliari

Anche Mazzarri deve fare i conti con le assenze (Pavoletti e Marin sono ancora positivi al Covid) e come il collega bianconero schiererà i suoi ragazzi con un modulo già collaudato. Il Cagliari scenderà in campo con il 3-5-2. Alessio Cragno in porta sarà difeso da Edoardo Goldaniga, Matteo Lovato e Giorgio Altare. Nei 5 di centrocampo al centro agiranno Alessandro Deiola, Dalbert e Alberto Grassi, sulle fasce invece Raoul Bellanova e Gabriele Zappa. Gaston Pereiro e Joao Pedro formeranno la coppia d'attacco.

Cagliari (3-5-2): Cragno, Goldaniga, Lovato, Altare; Zappa, Deiola, Grassi, Dalbert, Bellanova; Pereiro, J. Pedro.

