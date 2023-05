News Udinese – Le formazioni ufficiali: sciolto il nodo in attacco

L'Udinese è pronta a scendere in campo nel posticipo della trentaduesima di campionato. Proprio questa sera ci sarà una partita molto importante contro un grande club come il Napoli che potrebbe ufficialmente diventare campione d'Italia alla Dacia Arena. L'Udinese non ha nessuna intenzione di far festeggiare gli azzurri con tutta questa semplicità, ma la squadra deve dare tutto per poter fare la differenza e cercare in ogni modo di conquistare i tre punti finali. L'obiettivo dei bianconeri è quello di ottenere l'ottavo posto finale e poco conta della festa scudetto partenopea. Oggi si giocherà per dare tutto sul campo, anche se non arrivano ottime notizie. Ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo questa sera alla Dacia Arena.