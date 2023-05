Udinese-Napoli / Parla Sottil: “Ciò che riguarda il Napoli non mi interessa”

L'Udinese si prepara per il prossimo incontro di campionato. Ecco le dichiarazioni di mister Andrea Sottil alla viglia della partita

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Mister Andrea Sottil ha fatto il punto proprio questo pomeriggio in conferenza stampa. Come detto più e più volte non sarà una sfida semplice anche per via dei numerosi assenti che hanno falcidiato l'attacco bianconero. Ricordiamo che sicuramente non ci saranno né Isaac Success né Gerard Deulofeu, ma allo stesso tempo dovrebbe alzare bandiera bianca anche un calciatore fondamentale come il bomber portoghese Beto. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere le dichiarazioni in conferenza del tecnico bianconero. Dallo scudetto al punto sugli infortuni, sono tanti gli argomenti di spunto.

"Non mi interessa se il Napoli esulterà e potrà festeggiare per lo scudetto domani sera. Noi abbiamo il nostro obiettivo ed è arrivare il più in alto possibile nella parte sinistra della classifica". Mister Sottil è stato chiaro sin da subito e sa benissimo che domani la partita potrà essere influenzata da tantissimi fattori esterni, ma sta cercando in tutti i modi di mantenere la squadra il più concentrata possibile. Inoltre ha ricordato che quella di domani sarà una partita difficile contro una squadra che ha comandato per tutto il campionato, ma ci ha tenuto a precisare che non gli interessa tutto ciò che non riguarda la sua Udinese. Adesso passiamo al reparto offensivo e a tutte le defezioni che stanno accompagnando il tecnico.

La prima punta — "Nestorovski? È un ragazzo che ha sempre lavorato con grande serietà e professionalità". Fiducia rinnovata per il centravanti macedone che a detta di molti giornali ha sofferto contro il Lecce, ma non è dello stesso parere il tecnico: "A Lecce si è mosso bene ed impegnato tantissimo". Domani il peso dell'attacco sarà ancora affidato alle sue giocate e di conseguenza ci si aspetta molto dall'ex Palermo.