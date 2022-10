Verona-Udinese | Le formazioni ufficiali: sorpresa Success dal’1 minuto

Oggi il team bianconero scenderà in campo per l'ottavo incontro del suo campionato. La società è reduce da cinque vittorie consecutive e oggi può eguagliare il record della stagione 2008-2009. L'idea del mister Andrea Sottil è quella di continuare a dire la sua e fare la differenza. Le prossime ore saranno molto importanti per la squadra e questo incontro potrebbe dare un'ulteriore impronta sul futuro del club friulano, in un match che si preannuncia scoppiettante. Non perdiamo altro tempo, però, e partiamo subito con le formazioni ufficiali. Ecco i ventidue giocatori scelti da Andrea Sottil e l'ex Gabriele Cioffi. Ecco i titolari di Verona-Udinese.