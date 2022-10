Verona-Udinese | Parla Sottil: “Quello che conta è vivere il presente”

Il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona in programma questa sera alle ore 20,45

Redazione

Oggi è match day per i bianconeri, in cerca della sesta vittoria consecutiva e di un posto nella storia recente del club friulano. Solo in due occasioni, infatti, l'Udinese era riuscita ad ottenere questo traguardo. Nel mentre, mister Sottil ha presentato la sfida in conferenza stampa, sottolineando come il gruppo abbia lavorato bene anche nel periodo di sosta. È tornato bene anche chi è stato in nazionale, “cosa che per la società è un grande prestigio. È stato importante che nessuno si sia fatto male e che tutti abbiano partecipato alle gare e quindi non hanno interrotto il ritmo. Sono rientrati in ottime condizioni e pronti per questa partita”.

L'allenatore del mese di settembre ha poi presentato il piano per il derby contro i gialloblù: “Giocheremo come abbiamo sempre fatto, non sentiamo nessuna pressione ma pensando a giocare partita per partita. È stato il nostro credo da quando sono arrivato e dobbiamo continuare così. Siamo consapevoli delle nostre forze, della capacità della squadra, che ha fatto delle cose straordinarie, ma – ammonisce l’allenatore – fa parte del passato. Quello che conta è vivere il presente. Stare nel presente pensando al passato crea un senso di appagamento e di poca determinazione, e invece noi abbiamo bisogno di fame. Il nostro unico obiettivo è la partita di Verona”.

Le parole del mister

I gialloblù non hanno cominciato al meglio questo campionato (cinque punti in sette giornate), ma il mister piemontese non ha alcuna intenzione di sottovalutarli. “Hanno perso giocatori importanti e ne hanno acquistati altri. Hanno un impianto tattico consolidato e ci sono tanti giocatori lì da anni, hanno intensità e fisicità. Sanno giocare bene in transizione e sanno accettare i duelli con aggressività. Dovremo farci trovare pronti sulle seconde palle – riconosce Sottil, che si aspetta “una partenza feroce, come è giusto che sia. Ma anche noi siamo pronti a questa partenza”. Poi ha proseguito parlando della formazione. “Ho già in testa l’11 titolare, anche se i ragazzi mi hanno messo in grande difficoltà e gli faccio i complimenti. Mi hanno dimostrato di essere sempre all’altezza, chi inizia e chi subentra, ed è la parte principale della nostra identità e la nostra forza. Deve essere una costante per tutto l’anno”. Infine una menzione d’onore a Gerard Deulofeu, faro tecnico e leader dei bianconeri. “Lo vedo serenissimo, chiaramente dentro di lui ci sta che essendo un attaccante puro abbia questa ‘sofferenza’ per non aver trovato il gol, ma è un grandissimo campione e si allena a 200 chilometri orari. È molto dentro il progetto Udinese e tutti i giorni spinge come un matto. Arriveranno anche i gol e saranno tanti, ne sono certo”. Cambiando rapidamente discorso, ecco la conferenza stampa di Cioffi<<<