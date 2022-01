Udinese – Le formazioni ufficiali: sorpresa Zeegelaar. Molina in tribuna

Tra circa un'ora, l'Udinese scenderà in campo per affrontare la Vecchia Signora. Nel frattempo, sono uscite le formazioni ufficiali della gara

Partiamo dagli undici di mister Cioffi. Il tecnico toscano torna al solito 3-5-2. In porta, tocca ancora a Daniele Padelli. Terzetto difensivo formato da Perez, Nuytinck e Zeegelaar. A destra non c'è Molina, ma Brandon Soppy. L'argentino non è nemmeno in panchina. A sinistra, il solito Udogie. Finalmente, rientrano sia Tolgay Arslan che Victor Makengo. Cioffi decide di schierarli subito dal primo minuto. Walace completa il centrocampo. In attacco, il tandem composto da Beto e Deulofeu. Solito 4-4-2, invece, per Max Allegri. Diversi cambi, rispetto alla gara di Supercoppa. Tra i pali torna Szczesny, mentre la linea difensiva sarà composto da Juan Cuadrado, De Ligt, Rugani e Luca Pellegrini. Turno di riposo per il diffidato Locatelli. In mediana giocheranno Bentancur e Arthur. Sugli esterni Dejan Kulusevski e Weston Mckennie. Coppia d'attacco formata da Paulo Dybala e Moise Kean. Morata e Bernardeschi pronti ad entrare a gara in corso.