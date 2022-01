Notizie Udinese – Maledizione Stadium / L’ultima volta…

Domani sera, alle ore 20:45 ci sarà il calcio d'inizio della sfida tra Udinese e Vecchia Signora. Il team friulano è chiamato ad un'impresa

Ormai ci siamo. Tra circa ventiquattro ore, è in programma il calcio d'inizio del match tra Udinese e Vecchia Signora. I friulani, in piena emergenza, vogliono mettersi alle spalle la batosta contro l'Atalanta. I torinesi, invece, in campionato sono reduci dall'incredibile rimonta contro la Roma, ma appena due giorni fa hanno perso la finale di Supercoppa all'ultimo secondo dei tempi supplementari. Storicamente, l'Allianz Stadium è maledetto per il team bianconero. Vediamo i precedenti degli ultimi anni.

Ultimi anni

Partiamo dal precedente più recente, ovvero quello che risale alla scorsa stagione. I padroni di casa si sono imposti con un netto 4-1. La doppietta di Cristiano Ronaldo ed i gol di Chiesa e Dybala hanno regalato i tre punti ad Andrea Pirlo. Inutile la rete di Zeegelaar. Due anni fa è andato ancora peggio. Ottavi di finale di Coppa Italia: 4-0 per i ragazzi allenati da Maurizio Sarri. In totale negli ultimi sei precedenti, i torinesi hanno vinto sempre, segnando la bellezza di 19 gol e subendone solamente quattro. L'Udinese è chiamata ad una vera e propria impresa. L'emergenza covid non aiuta. Dopo tanti anni di delusione, è tempo di uscire con un risultatao positivo. Andiamo a rivivere l'ultima vittoria friulana allo Stadium.

Decisivo Thereau

23 agosto 2015, prima giornata di Serie A. I piemontesi, reduci dal quarto scudetto vinto consecutivo, vogliono iniziare al meglio la nuova stagione. Tuttavia, l'Udinese non vuole essere la vittima sacrificale. I friulani adottano la strategia migliore per cercare di portare a casa punti contro una big: difesa e contropiede. In effetti, i padroni di casa non creano molte pericolose occasioni da gol. I ragazzi di Colantuono aspettano il momento giusto per colpire. Questo arriva al 78': Konè crossa in area ed alle spalle dei difensori sbuca Thereau che batte Buffon. Vittoria indimenticabile. Ma torniamo al presente. Ecco il saluto di De Maio <<<