Udinese-Monza | Le formazioni ufficiali: spazio a chi ha giocato meno

Il team bianconero è pronto per il match odierno di Coppa Italia. Una partita molto importante ed un vero e proprio crocevia stagionale. Dall'altra parte del campo ci sarà una squadra completamente rinfrancata dal cambio allenatore. Rispetto alla sconfitta contro i friulani in campionato, il Monza arriva a questo match con tre vittorie nelle ultime 4. Adesso, però, arriva il momento decisivo e non si può più pensare alle chiacchere. I due tecnici hanno scelto i ventidue titolari. Ecco le formazioni ufficiali dei bianconeri e dei biancoressi.

Per i bianconeri ci sono diverse sorprese. Sottil ha optato per un cospicuo turn over, scegliendo di far giocare chi fin ora ha avuto meno spazio. Da segnalare comunque il forfait Rodrigo Becao. Un punto fermo nel modulo friulano e soprattutto un giocatore che permette di fare un vero e proprio salto di qualità, è anche merito suo se la società si trova nella classifica delle migliori difese. Stessa sorte tocca ai brianzoli, con Palladino che ha varato per una formazione assai rivisitata. Solo Rovella è il superstite della gara in campionato contro l'Empoli.