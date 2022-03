Udinese – Una vera forza della natura / Destinato ad un top club

Il talento bianconero è senza ombra di dubbio il migliore in campo dopo il match di ieri sera. Scopri tutte le ultime nel dettaglio

La squadra bianconera continua il suo percorso di avvicinamento alla prossima giornata di campionato. Si parla di un match tutt'altro che facile, dato che dovrà affrontare il Napoli di Luciano Spalletti (in piena corsa scudetto) allo Stadio Diego Armando Maradona. Una partita che sicuramente potrà mettere in difficoltà la società bianconera, ma viste le ultime prestazioni non è da sottovalutare anche un clamorosa impresa. Intanto la squadra ha fatto il possibile anche ieri sera pur di portare ai propri tifosi un risultato pieno, ma la sfortuna sembra essersi abbattuta sulla Dacia Arena nei minuti finali. Anche ieri un tocco dubbio da parte di Marvin Zeegelaar ha depositato la parola fine sulle chance di successo. Intanto ecco il focus sul miglior bianconero in campo.