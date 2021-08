Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Ascoli, l'Udinese era chiamata ad un impegno durissimo per l'esordio in campionato. I friulani hanno ospitato alla Dacia Arena, la squadra che ha dominato in Italia per nove lunghi anni. Contro ogni pronostico, i ragazzi di Gotti sono usciti dal campo con un prezioso punto. La gara è terminata 2-2! Vediamo, allora, le dieci foto più belle del match di ieri sera. Partiamo dalla prima <<<