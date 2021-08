Udinese – Il top e il flop della prima giornata di campionato

Scopri assieme a noi il milgiore ed il peggiore della prima partita di campionato. Ci sono state delle sorprese

Redazione

Alla Dacia Arena è andato in scena un macth meraviglioso, equilibrato ed aperto fino all'ultimo secondo. E pure le premesse erano tutt'altro che queste. Dopo soli tre minuti i ragazzi di Allegri sono passati in vantaggio con il gol di Dybala. Il raddoppio, firmato Cuadrado, è arrivato al 23'. Partita chiusa? Assolutamente no. Negli spogliatoi, Luca Gotti alza la voce ed i friulani entrano in campo con grande determinazione. Il rigore trasformato da Pereyra e la rete di Deulofeu regalano un pareggio incredibili ai padroni di casa. Ma vediamo il migliore ed il peggiore di questa assurda sfida.

Il top

L'MVP di giornata lo abbiamo voluto dare a Gerard Deulofeu. Lo spagnolo non segnava dal lontano sette febbraio scorso. Naturalmente, il motivo è puramente legato all'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa cinque mesi. Oggi, finalmente è tornato ad essere decisivo. La sua rete del 2-2 ha fatto esplodere di gioia la Dacia Arena. Se lo merita! Menzione speciale al Tucu Pereyra. Come sempre l'argentino è stato a dir poco perfetto. Freddissimo dal dischetto, è stato protagonista di una partita da applausi. Ma vediamo anche il peggiore di giornata.

Il flop

Qua non ci sono assolutamente dubbi. Il premio di peggiore in campo se lo aggiudica Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è autore di una partita disastrosa. Al 51' non trattiene un facile tiro di Arslan, sulla ribattuta il tedesco anticipa proprio il numero uno dei torinesi che lo stende. Per Pezzuto è calcio di rigore. Non serve l'intervento del Var. Dal dischetto Pereyra spiazza l'ex Roma e riapre il match. Non contento, l'estremo difensore ne combina un'altra, ancora più grossa. All'ottantaduesimo viene pressato da Stefano Okaka, sbaglia il rinvio e la palla finisce sui piedi di Deulofeu che a porta vuota realizza la rete del dischetto. Prestazione da quattro in pagella! A proposito di pagelle, ecco i nostri voti ai giocatori dell'Udinese. Siete d'accordo? <<<