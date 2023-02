Udinese-Sassuolo / La fotogallery del match | I tre scatti decisivi

Oggi l'Udinese era attesa da un incontro di grandissimo spessore. La vittoria era obbligatoria per tornare in alto in classifica e potersi riprendere il settimo posto. Alla fine del match la squadra può rientrare negli spogliatoi soddisfatta per la sua prova anche se alla fine ci si aspettava qualcosa di più. I tre punti continuano ad arrivare e di conseguenza bisogna cambiare registro. Comunque non perdiamo altro tempo e partiamo con la fotogallery <<<