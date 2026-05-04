Un altro talento cristallino che si aggiunge ad una Nazionale che da diverse stagioni è la migliore di tutto il panorama europeo e probabilmente anche di tutto il panorama Mondiale. A parlare di uno dei talenti maggiori dell'Udinese, ci ha pensato Landry Chauvin. Il francese ex responsabile delle nazionali giovanili francesi ha detto la sua a GianlucaDiMarzio.com. Poche parole, ma che fanno capire quanto ci si aspetta da un centrocampista come Arthur Atta: "Il rendimento del centrocampista francese? Non mi stupisce affatto". Tanti, forse tutti si aspettano una grande carriera da parte di un centrocampista che ha messo a referto sei reti e quattro assist nel corso dell'ultima stagione. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni complete.

Il percorso di Arthur Atta

Atta firma il vantaggio Atta

"Arthur ha avuto qualche difficoltà di crescita, ma quando la sua famiglia si è trasferita al Metz, il suo talento è esploso". Chauvin ha comunque continuato: "Probabilmente all'attuale centrocampista dell'Udinese mancava l'ambiente giusto per crescere". Infine ha concluso: "Volevo portarlo al mondiale di categoria, ma la società non mi è riuscito a dare i permessi nel giusto tempo". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime in vista del prossimo match. Davis recupera? Tutti i dettagli <<<