Il club francese rivendica quello che è l'ennesimo gioiello costruito nel corso delle ultime stagioni. Ecco tutti i dettagli su Arthur Atta

Lorenzo Focolari
- Udine

Un altro talento cristallino che si aggiunge ad una Nazionale che da diverse stagioni è la migliore di tutto il panorama europeo e probabilmente anche di tutto il panorama Mondiale. A parlare di uno dei talenti maggiori dell'Udinese, ci ha pensato Landry Chauvin. Il francese ex responsabile delle nazionali giovanili francesi ha detto la sua a GianlucaDiMarzio.com. Poche parole, ma che fanno capire quanto ci si aspetta da un centrocampista come Arthur Atta: "Il rendimento del centrocampista francese? Non mi stupisce affatto". Tanti, forse tutti si aspettano una grande carriera da parte di un centrocampista che ha messo a referto sei reti e quattro assist nel corso dell'ultima stagione. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni complete.

Atta

Il percorso di Arthur Atta

Atta firma il vantaggio
Atta firma il vantaggio Atta

"Arthur ha avuto qualche difficoltà di crescita, ma quando la sua famiglia si è trasferita al Metz, il suo talento è esploso". Chauvin ha comunque continuato: "Probabilmente all'attuale centrocampista dell'Udinese mancava l'ambiente giusto per crescere". Infine ha concluso: "Volevo portarlo al mondiale di categoria, ma la società non mi è riuscito a dare i permessi nel giusto tempo". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime in vista del prossimo match. Davis recupera? Tutti i dettagli <<<

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