News Udinese | Friulani in crescita: per Transfermarkt è un modello in Italia

L'inizio di stagione positivo della squadra di Sottil sta portando buoni effetti anche fuori dal rettangolo di gioco. La formazione di Sottil, oltre che vantare un buon posizionamento in classifica può contare su una grande crescita a livello economico. Secondo i dati forniti da Transfermarkt, famoso portale tedesco , infatti la rosa dell'Udinese è una delle poche rose in Serie A ad aver portato e mantenuto una crescita nel proprio valore .

Marino per questo inizia a sfregarsi le mani. Il buon rendimento della squadra in questa prima parte di campionato ha fatto schizzare così il valore del cartellino di alcuni giocatori. Il valore complessivo della rosa bianconera, in cui non viene compreso Udogie, già ceduto al Tottenham, è di 140 milioni. I pezzi più pregiati sono quelli già finiti nel mirino delle big europee, Samardzic e l'azzurrino Pafundi. Non basterebbero 40 milioni per prelevarli entrambi.