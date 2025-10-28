Udinese – I friulani a Torino senza la Curva Nord! Il punto attuale

I biglietti per il settore riservato agli ospiti dell'Allianz Stadium per la partita Juventus-Udinese sono disponibili fino a domani al costo di 45,00 € e possono essere acquistati solo da chi possiede la Tessera del Tifoso di Udinese Calcio. La Curva Nord è in disaccordo e, in segno di protesta, ha reso noto che non parteciperà alla trasferta. Nel loro comunicato, i membri della Curva Nord affermano:
La Curva nord Udine ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui chiarisce la sua posizione sulla mancata trasferta a Torino
“Coerenti con la posizione assunta negli ultimi anni, la Curva Nord Udine rifiuta le restrizioni e le limitazioni imposte ai tifosi ospiti per il viaggio a Torino. Per questo motivo, NON saremo presenti nella trasferta. Chiediamo a tutti i nostri sostenitori di rispettare questa decisione e di agire di conseguenza.
"Curva Nord Udinese 1896, sempre al fianco dell’Udinese, sempre a testa alta“. Le ultime notizie di mercato: Pozzo batte Inter e Chelsea? Colpo dalla Francia <<<
