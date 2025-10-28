Udinese – I friulani a Torino senza la Curva Nord! Il punto attuale

I biglietti per il settore riservato agli ospiti dell'Allianz Stadium per la partita Juventus-Udinese sono disponibili fino a domani al costo di 45,00 € e possono essere acquistati solo da chi possiede la Tessera del Tifoso di Udinese Calcio. La Curva Nord è in disaccordo e, in segno di protesta, ha reso noto che non parteciperà alla trasferta. Nel loro comunicato, i membri della Curva Nord affermano: