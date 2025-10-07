News Udinese – 10 nazionali per i friulani: la classifica della Serie A

Nella seconda pausa dedicata alle selezioni nazionali, la Serie A registra la partenza di ben 174 calciatori per le rispettive squadre. Il Milan è in testa con un numero record di 15. Subito dopo ci sono l'Inter e la Juventus , con 13 ciascuna; il gruppo prosegue con Roma, Bologna e Genoa , che contano 11.

Il Como ha 9 giocatori convocati, mentre Sassuolo e Lecce ne hanno 8; il Parma ne registra 6; Cagliari e Verona 5; la Lazio ha 4. Infine, la Cremonese, che affronterà l'Udinese, ha solo 2 convocati.