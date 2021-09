Notizie Udinese – Il grande ex è ancora a secco: friulani nel mirino

Domenica, l'Udinese affronterà la Sampdoria di Fabio Quagliarella. L'attaccante è ancora a secco di gol: vuole sbloccarsi al più presto

Dopo tre sconfitte consecutive, l'Udinese è chiamata a reagire. Contro Roma e Fiorentina, i bianconeri hanno fornito buone prestazioni (soprattutti nei secondi tempi), ma questo non è bastatao ad evitare il ko. Domenica, i friulani saranno impegnati nell'ostico campo di Marassi contro la Sampdoria, un' altra sqaudra in cerca di riscatto dopo lo 0-4 contro il Napoli ed il 3-2 dell'Allianz Arena. I ragazzi di Gotti dovranno fare attenzione ad un calciatore in particolare. Ecco di chi stiamo parlando.

Il grande ex

Probabilmente già ve lo state immaginando. Il calciatore al centro dell'articolo è proprio Fabio Quagliarella. L' attaccante sarà il grande ex di giornata. Il classe '83 è arrivato ad Udine nell'estate del 2007 per circa sette milioni di euro. Con la maglia bianconera ha dispuatato 73 partite segnando 25 reti. Indimenticabile la sua stagione nella Coppa Uefa del 2008, dove ha realizzato ben 8 gol, classificandosi terzo nella classifica marcatori. A giugno del 2009, Aurelio De Laurentiis ha sborsato sedici milioni di euro per portarlo al Napoli. Dal 2016, la punta campana è alla Sampdoria, dove in 190 gare ha realizzato 84 gol. Incredibilmente, in questo campionato di Serie A è ancora a secco. Nonostante ciò, in vista della prossima gara, c'è un dato che non lascia tranquilli i tifosi friulani. Ecco quale.

Udinese

Spesso e volentieri, ogni volta che Quagliarella gioca contro l'Udinese riesce a lasciare il segno. In 23 incontri, il bomber ha realizzato sette gol contro i friulani: 1 quando giocava nella Vecchia Signora, 2 con il Torino e 4 con la Sampdoria. Ma non finisce qui. C'è di più. Sono tre anni consecutivi che l' ex Napoli segna alla sua ex squadra. Nel 2018/2019 ha realizzato una doppietta a Marassi, mentre sia due anni fa che l'anno scorso ha timbrato alla Dacia Arena. Nuytinck, Samir e Becao sono avvisati.