Udinese – Finalmente cambia tutto! Tra rimpianti e rimorsi: nulla da perdere

Quando le cose non vanno vuol dire che è arrivato il momento di cambiarle. Si potrebbe paragonare l'Udinese a una lampadina che funziona ad intermittenza: si accende e si spegne. E' evidente il fatto che così non si va da nessuna parte.

Stiamo assistendo alla stessa identica fotocopia della squadra scesa in campo nelle ultime partite della scorsa stagione. L'Udinese crea tanto e concretizza poco. Andando avanti così, però, la situazione potrebbe peggiorare drasticamente. Il livello della Serie A è cresciuto negli ultimi anni e chi non si adatta viene lasciato indietro. Bisogna vincere e per farlo bisogna segnare... sembra una cosa scontata ma non lo è.