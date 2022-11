Udinese – I friulani non sanno vincere: il punto con la rassegna stampa

Il team bianconero continua a lavorare intensamente sul campo, ma a quanto pare (per il momento) nessun risultato è destinato ad arrivare. Anche ieri sera contro il Lecce, c'è stata una prova di grande coraggio in cui si è provato in tutti i modi a mettere in difficoltà i salentini. Complice un ottimo Falcone, però, la vittoria non è arrivata.

Adesso qualcosa deve cambiare per forza. La società non può continuare in questo modo e la vittoria manca da più di un mese (ultimo successo datato 3 Ottobre contro il Verona per 2-1). Non perdiamo altro tempo e andiamo ad analizzare le cause di questo blocco. Ecco la rassegna stampa <<<