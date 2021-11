Notizie Udinese – Friulani per l’aggancio / Emiliani per scappare

Vediamo come potrebbe cambiare la classifica dopo il match della Dacia Arena. Ecco tutte le possibili combinazioni

L'Udinese si trova attualmente al quattordicesimo posto in classifica a quota 11 punti. Il Sassuolo(14 punti) occupa una posizione in più. In caso di una vittoria dei friulani ci sarà l'aggancio in classifica. I padroni di casa annullerebero ogni distacco anche con il Torino di casa. Inoltre, si allontanerebbero notevolmente dal terz'ultimo posto occupato dal Venezia (9 punti). Tuttavia, in questo momento, un successo dell'Udinese non è per niente scontato. I ragazzi di Gotti non portano a casa il bottino pieno dal 12 settembre. Per la legge dei grandi numeri, questa striscia negativa dovrà interrompersi prima o poi. Nel frattempo, vediamo le altre combinazioni.