Notizie Udinese – Gotti vs Dionisi: alla ricerca del riscatto

Domani pomeriggio, la Dacia Arena ospiterà il match tra Udinese e Sassuolo. Le due squadre sono in cerca di riscatto

Redazione

Manca sempre meno al fischio d'inizio del match tra Udinese e Sassuolo. L' appuntamento è per domani alle ore 15. Le squadre sono separate in classifica da soli tre punti. Sarà un match combattutto ed equilibrato dove ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Andiamo a vedere, allora, come arrivano i due club a questa partita. Partiamo dai padroni di casa.

Udinese

L'Udinese è in crisi. Non ci si può più nascondere. Otto partite senza vittoria sono veramente troppe. Dopo un ottimo inizio di campionato (2 vittorie ed un pareggio), la squadra è caduta in una striscia negativa che sembra non finire mai. I bianconeri non giocano male, anzi. Tuttavia, commettono errori banali che costano punti fondamentali. Il successo manca addirittura dalla trasferta di La Spezia del 12 settembre. E’ passato più di un mese e mezzo. Al momento, la società ha confermato la fiducia a mister Gotti, ma l'ennesimo passo falso potrebbe costargli molto caro. Contro il Sassuolo, la gara della svolta. In un senso o nell'altro. Vediamo allora il momento di forma dei neroverdi.

Sassuolo

Il Sassuolo è forse la squadra più incostante e difficile da pronosticare del campionato. Un esempio? Vince a Torino contro i bianconeri e nel turno successivo perde in casa contro l'Empoli. Dionisi è un allenatore bravo, preparato e che fa giocare molto bene il team. Naturalmente, le partenze di Locatelli e Caputo sono state pesanti, ma il club emiliano può contare su altri prospetti interessanti (Lopez, Raspadori e Scamacca) e sui senatori (Berardi, Ferrari, Consigli). Il problema dei neroverdi è mentale. Riusciranno a riprendere il trend positivo contro l' Udinese? Non ci resta che aspettare domani.