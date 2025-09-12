L'Udinese torna a giocare. Dopo la pausa per le partite internazionali, i bianconeri scenderanno in campo domenica alle 15 a Pisa. Ci sarà una folta presenza di supporters friulani all'Arena Garibaldi, con vari club che si dirigeranno verso la città toscana.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – I friulani sono pronti! Più di mille all’Arena Garibaldi
udinese
Notizie Udinese – I friulani sono pronti! Più di mille all’Arena Garibaldi
La trasferta contro il Pisa si sta facendo sentire in casa bianconera e più di 1000 tifosi sono attesi all'Arena Garibaldi
Da Pisa arriva la notizia che ci saranno 1100 tifosi bianconeri a seguire l'Udinese. La squadra di Kosta Runjaic punterà a un altro risultato positivo dopo la grande vittoria ottenuta in trasferta a San Siro contro l'Inter prima della pausa.
L'entusiasmo è alle porte della gara in vista di Domenica. L'obiettivo sarà non deludere i propri tifosi cercando di portare a casa i tre punti. Le ultime di mercato: Pozzo ne saluta tre? Rivoluzione sugli esterni <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA