Notizie Udinese | I friulani rimangono a Udine: niente tour durante la sosta

I bianconeri hanno deciso di svolgere la preparazione al Bruseschi durante la pausa dedicata al Mondiale che comincerà il 13 novembre

Redazione

Si avvicina lo stop al campionato per i Mondiali. Quattro turni in meno di un mese per le squadre di serie A, che stanno già programmando il lavoro durante la sosta. L'Udinese spera di arrivare a questo momento con il maggior numero di punti possibile, così da affrontare la seconda parte di campionato senza particolari patemi. Per farlo deve cominciare bene già partendo da domenica prossima, quando allo Zini affronterà la Cremonese. La compagine di Alvini è arrivata all'ultima spiaggia e spera di regalare i primi tre punti ai propri tifosi.

In serie A, le big sono orientate ad emigrare verso ambienti più 'miti' durante la pausa, per cercare di monetizzare il più possibile durante questi due mesi di stop. Il Napoli dovrebbe andare in Turchia, i rossoneri pensano a Dubai; i biancocelesti, scartata la soluzione Argentina (come riferito in conferenza stampa da Sarri), pensano ad una location mediterranea, per farsi che lo sbalzo di clima non sia troppo elevato. I giallorossi voleranno in Giappone, mentre i nerazzurri valutano le destinazioni Turchia, Malta o sud della Spagna.

Scartata l'ipotesi tour — I bianconeri, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero intenzionata a proseguire gli allenamenti al Centro Sportivo Dino Bruseschi durante tutto il periodo: il contesto è ideale per le strutture che la società mette a disposizione, così anche per rimanere concentrati sugli obiettivi imposti dalla società. La scelta potrebbe rivelarsi azzeccata al rientro, ma questo potrà dircelo solo il futuro. Cambiando rapidamente discorso, ma restando in team Brasile e Sud America. Non perdere l'ultima trattativa avviata dai bianconeri che si avvicina sempre di più alla conclusione. Un nuovo talento arriva dal continente americano. L'Udinese è pronta ad accogliere Matheus Martins: ecco le sue ultime dichiarazioni <<<