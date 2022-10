Udinese | Friulani di rimonta: 13 punti su 20 arrivano proprio così

I cambi di Sottil si sono rivelati, in questo avvio, un'arma letale per le difese avversarie, in grado di sovvertire i pronostici

La caratteristica principale di questa Udinese è la resilienza. La squadra di Sottil è stata capace in questo avvio di campionato di rimontare diverse partite per un totale di 13 dei 20 punti messi a referto in classifica. Questo sta a dimostrare la maturità dei bianconeri e la consapevolezza della propria forza. In 4 casi la rimonta è stata completata, in uno, domenica scorsa, no. Nessuno è riuscito a fare tanto, sottolinea l'edizione odierna de la Gazzetta dello sport. "Per trovare la seconda squadra in questa “speciale” classifica bisogna andare a trovare i rossoneri che hanno guadagnato sette punti in questo modo (meno della metà dei friulani). Poi il Verona con cinque, esattamente quelli che ha totalizzato fin qui e che hanno appena portato all’esonero dell’ex allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi".

Il segreto però, pare essere nei cambi. Sottil usa spesso quest'arma nella ripresa, inserendo giocatori di qualità e gamba. Primo su tutti Samardzic, in grado di creare quel cambio di passo necessario per schiacciare l'avversario nella propria area di rigore. E poi c'è Beto. L'attaccante portoghese ha già segnato 4 reti da subentrato, a dimostrazione del fatto che con le difese già stanche può rivelarsi ancora più letale, grazie al suo strapotere fisico e al suo fiuto del gol.

Una scossa positiva

Una scossa positiva

La rosea ricorda inoltre le gare in cui la squadra di Sottil ha ribaltato il risultato e continua analizzando l'incredibile score della difesa. Sono quattro i centrali difensivi iscritti nella classifica marcatori: oltre a Perez e Becao, ci sono Bijol (due) e Masina (in gol all'esordio, poi si è infortunato). Tutti tranne Bram Nuytinck che sta giocando pochissimo. Va però sottolineato che non è detto, e lo dimostra l'Atalanta, che rimontare sia sempre un fatto positivo. All'Udinese andare in svantaggio genera una scossa positiva, a ciò si aggiunge quel che fanno i cambi sopracitato, tutti di grande qualità, che Sottil sta gestendo alla perfezione.