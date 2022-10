Udinese-Cremonese | I friulani saranno artefici del destino di un altro tecnico

Dopo la sconfitta in casa con la Samp, la posizione di Alvini come tecnico dei grigiorossi non è più al sicuro. E adesso tocca ai friulani

Dopo il periodo nero attraversato durante questa settimana, l'Udinese domenica ha solo un'alternativa: vincere. Per farlo, dovrà battere una squadra che fin qui sta facendo bene sul piano del gioco, ma non altrettanto su quello dei risultati, ovvero la Cremonese. La sconfitta casalinga nello scontro diretto per la salvezza contro la Doria relega la Cremonese all'ultimo posto in classifica. I grigiorossi sono l'unica squadra di serie A che non ha ancora vinto e ora, secondo la Gazzetta dello sport, la situazione del tecnico Massimiliano Alvini si fa complicata. "La sua posizione è attenzionata dalla società che non ha ancora deciso se dargli un’altra chance (domenica allo Zini arriva l’Udinese) oppure cambiare. Decisive le prossime ore".

Dopo Cioffi, quindi, i bianconeri potrebbero di nuovo essere i fautori del destino di un tecnico del nostro campionato. In caso di vittoria dei friulani, infatti, quasi sicuramente Alvini sarà sollevato dall'incarico di primo allenatore dei lombardi. Sottil a questo non pensa, vista soprattutto l'emergenza in fase difensiva, con il recupero di Becao sempre più una chimera.

Le parole di Alvini — Il tecnico dei grigiorossi, a caldo, ha commentato così le voci su un eventuale esonero ai microfoni di Sky Sport, dopo che i suoi hanno pure sbagliato un rigore con Dessers: "Mi sento tranquillo. Stiamo lavorando bene, mancano solo i risultati. I fischi a fine gara? Capisco i tifosi e li giustifico, hanno ragione".