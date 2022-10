News Udinese | Friulani sempre a secco di vittorie contro la Cremonese

Sottil studia il modo di interrompere questa striscia negativa che dura da 26 anni, quando i grigiorossi eliminarono i friulani in coppa

Gli uomini di Sottil scenderanno in campo nel pomeriggio per sostenere la rifinitura prima di partire in direzione Cremona. Le due formazioni si sfidano di nuovo contro dopo 26 anni, per la seconda volta in Serie A. Nel 1996 le due squadre si erano affrontate due volte al secondo turno di Coppa Italia, con i grigiorossi usciti vincitori per 2-1, e una in campionato, gara terminata 2-2.

Domenica Alvini si gioca le ultime chance di permanenza sulla panchina dei lombardi, mentre Sottil è alla ricerca dei tre punti per dimenticare in fretta i ko contro Monza e Torino. Per l'Udinese, sarebbe il primo successo allo Zini dove, nei 4 precedenti, ha rimediato 3 pareggi e una sconfitta.

I precedenti fra i due tecnici — Per pareggiare i conti con Alvini, contro cui è fermo a 2 sconfitte e una vittoria, il mister bianconero può contare su quasi tutti gli effettivi. Becao non recupera, e probabilmente non ci sarà nemmeno per la gara successiva. La difesa sarà quindi nuovamente composta da Perez, Bijol e Ebosse. In mediana uno dei due grandi dubbi: Samardzic o Lovric? Al momento il talento tedesco pare essere favorito per una maglia da titolare. L'altra incognita per Sottil riguarda l'attacco dove è sempre attuale il ballottaggio Beto-Success. Molto dipenderà anche dallo schieramento che Alvini deciderà per la sua squadra.