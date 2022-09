Udinese | I friulani sono la squadra più migliorata rispetto allo scorso anno

La ciurma di Sottil si posiziona in cima alla speciale classifica che contrappone l'avvio dello scorso anno a l'inizio di questa stagione

Redazione

I bianconeri vengono da quattro vittorie consecutive e non hanno alcuna intenzione di fermarsi qui. Ieri, al Mapei Stadium, è arrivato un successo di carattere contro un avversario ostico come il Sassuolo (orfano però di diversi giocatori, tra cui la stella Berardi). Nonostante lo svantaggio, gli uomini di Sottil hanno fatto di tutto per portare a casa il bottino pieno e alla fine, nel recupero, ci sono riusciti. Ennesima prestazione positiva per tutto il gruppo che ha dimostrato di saper superare anche questa volta una prova di maturità, fatto che di solito separa le grandi squadre dalle cosiddette "provinciali".

Quest'anno la squadra sembra essere partita con il piglio giusto (lo stesso con cui aveva concluso la stagione l'anno scorso) e sembra non volersi accontentare di una salvezza tranquilla. Le carte in regola per fare bene ci sono tutte, anche grazie al grande lavoro di Marino che ha messo nelle mani sapienti di Sottil una rosa di tutto rispetto, mantenendo i punti forti e aggiungendo un mix perfetto di giocatori giovani ed esperti. Ora tocca alla formazione allenata da Inzaghi, domenica alle 12,30 alla Dacia Arena. Vedremo come si comporterà la società friulana che intanto ha fatto un enorme balzo in avanti rispetto allo scorso anno.

Un salto in avanti

In attesa del posticipo di stasera tra Empoli e Roma, la classifica dopo sei giornate comparata a quella di un anno fa dopo lo stesso numero di partite, dà già diverse indicazioni importanti. In particolare in merito alle squadre che stanno sorprendendo di più rispetto all'inizio del campionato 2021/22. Infatti, quelle che più di tutte hanno migliorato il loro rendimento sono Udinese e Salernitana, entrambe a +6 punti rispetto a dodici mesi fa, quando a fine settembre si era giocata la sesta di campionato. Numeri impressionanti per una squadra che non vanta il monte ingaggi da big. Il salto in avanti è stato fatto, ora non bisogna soffrire di vertigini. Non perdere le pagelle che raccontano nel dettaglio la prestazione di ogni singolo giocatore bianconero. Ecco tutte le valutazioni <<<