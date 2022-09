News Udinese | I friulani in campo verso i nerazzurri: Bijol ancora a parte

I bianconeri sono tornati al lavoro per preparare la sfida di domenica alle 12,30. Il centrale sloveno non si è ancora ripreso del tutto

La banda allenata da mister Sottil è tornata al lavoro dopo aver smaltito il classico giorno di riposo. I bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio al Bruseschi per preparare al meglio la sfida di domenica alle 12,30 contro la formazione guidata da Simone Inzaghi , oggi impegnata in Champions League con il Viktoria Plzen.

Volti distesi oggi all'allenamento dei friulani, rinvigoriti da una posizione in campionato impensabile solo un mese fa. Sottil può lavorare così in un clima colmo d'entusiasmo e di serenità. Nel lunch match della Dacia Arena è previsto il pienone, in uno scontro d'alta classifica che si preannuncia frizzante. Alla seduta odierna hanno preso parte tutti giocatori, tranne Jaka Bijol che, pur in rapido miglioramento a livello di condizione, ha svolto anche oggi un lavoro differenziato.

Il centrale sloveno, uscito anzitempo dalla gara contro i giallorossi per una distorsione alla caviglia, sta lavorando per accorciare i tempi del suo rientro. Stando a quanto riporta Sky Sport, Bijol dovrebbe essere convocato già dalla prossima gara contro i nerazzurri. Tutto dipenderà dai prossimi allenamenti, volti a valutare l'entità del dolore, ma tutto fa pensare che Sottil potrà averlo almeno a disposizione per la panchina. In caso di forfait, Ebosse dovrebbe essere ancora confermato al suo posto.