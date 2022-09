Notizie Udinese | Friulani da urlo: +8 rispetto alla scorsa stagione

I ragazzi di Sottil sono partiti col turbo in questo avvio di stagione. Il club friulano viene da 5 vittorie consecutive e ha dato prova di potersela giocare con chiunque. La rosa è profonda, c'è entusiasmo nella piazza e non esiste alcuna pressione da sopportare. Tutti ingredienti che possono regalare ai tifosi friulani una stagione da ricordare, a discapito di quelle anonime vissute negli ultimi anni.

L'Udinese, infatti, risulta essere prima in una speciale classifica che mette a confronto i numeri di quest'anno con quelli della passata stagione dopo 7 gare disputate. Le cifre calcolate sono queste: Udinese +8 ; Atalanta +6; Spezia +4; Lazio e Salernitana +3; Torino e Sassuolo +2. Poi il segno è negativo per tutte le altre squadre di serie A. Ecco un altro dato che testimonia come i bianconeri abbiano preso letteralmente il volo: è il club che, rispetto alle prime 7 giornate dello scorso campionato, ha migliorato di gran lunga il bottino in classifica.

La passata stagione era iniziata bene per l'Udinese di Gotti con il pareggio per 2-2 ottenuto contro la squadra di Max Allegri, addirittura rimontando dal doppio svantaggio iniziale. Sono arrivati poi i successi sul Venezia per 3-0 e in casa dello Spezia nella prima trasferta della stagione. Poi tre sconfitte che avevano condotto i bianconeri al settimo posto dopo 7 gare. Per onor di cronaca l'Udinese alla quota attuale di 16 punti ci è arrivata solo il 2 dicembre grazie al 4-4 in casa della Lazio. Ora tutto è cambiato, con i friulani abili nel cambiare totalmente marcia. Così, quella del Bentegodi, sarà una sfida più sentita di quanto possa esserlo il fattore derby, con Cioffi contro Sottil, passato e presente dell'Udinese uno di fronte all'altro.