Udinese | Marino: “Sottil è sempre stato in cima ai nostri pensieri “

Il direttore dell'area tecnica dei friulani ha gettato acqua sul fuoco del grande entusiasmo bianconero, durante 'Tutti Convocati'

La squadra guidata da Andrea Sottil si sta prendendo le luci dei riflettori, grazie a questo avvio straordinario che in Friuli non accadeva dagli anni 2000. Il direttore dell'area tecnica, Pierpaolo Marino, si è impegnato a gettare acqua sul fuoco del grande entusiasmo bianconero, durante il programma 'Tutti Convocati'. Il dirigente dell'Udinese ha riferito durante l'edizione odierna: "Abbiamo affrontato 3 grandi squadre in 7 partite e ne siamo venuti fuori con 6 punti tra nerazzurri e giallorossi, e fornendo una prestazione molto confortante coi Campioni d'Italia con cui avremmo meritato anche di più. Le big che abbiamo affrontato? Se dovessi dire di averle viste in gran forma no, con noi hanno avuto grandi difficoltà. I rossoneri sono la squadra che ci ha sofferto meno".

Pierpaolo Marino ha poi raccontato la scelta del tecnico, arrivato dopo la partenza di Cioffi in direzione Verona: "Ho sempre vissuto il giorno prima della partita come il giorno prima degli esami, in queste vigilie mi sono sempre sentito preparato, mai perdenti il giorno prima. Sottil è un perfezionista, studia tutto, avversari, metodi di allenamento, giocatori. Se devo essere diretto, abbiamo contattato una decina di allenatori nella scorsa primavera, ma Sottil è stato sempre in cima ai pensieri della proprietà e miei."

Un pensiero sulla squadra

Il direttore ha poi continuato parlando dei propri giocatori, soffermandosi sui leader tecnici, arrivati grazie alla sinergia con il club londinese: "Pereyra è un giocatore fantastico, è già stato con noi, gioca come terzino esterno, giocatore travolgente, fa assist e poi da centrocampista rende uguale, è un giocatore poliedrico. Lui e Deulofeu possiamo averli grazie alla sinergia col Watford. L'Udinese ha sempre selezionato giocatori che hanno fisicità e gamba, ma anche giocatori di qualità come Pereyra e Deulofeu. Ma è un calcio che va nella direzione di squadre che fisicamente siano dotate di motori di fisico importanti".