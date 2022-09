Notizie Udinese | I friulani volano senza i gol dei loro attaccanti titolari

C'è un dato che va contro tendenza al fantastico avvio degli uomini di Andrea Sottil. Entrambi gli attaccanti titolari dell'Udinese al registro dei gol segnati recitano ancora la casella bianca. Questa coppia è stata protagonista del finale della scorsa stagione. È chiaro che sarà importante ritrovare G erard Deulofeu e Isaac Success in zona gol in vista dell’Inter, squadra temibile sotto tutti punti di vista.

Deulofeu dal 20 febbraio al 22 maggio, data di chiusura delle ostilità dello scorso campionato, è riuscito a caratterizzare la scalata dell’Udinese con 7 gol sui 13 stagionali, praticamente uno ogni due partite. Importante fu anche l'apporto in zona gol di Success, capace di recitare il ruolo di centravanti alla sua maniera. Tante sponde a vantaggio dei compagni e 4 assist a referto in quel fine stagione. Numeri che se abbinati alla capacità odierna dell'Udinese di rendersi pericolosa, farebbe dei friulani una seria candidata a un qualcosa di speciale. Sottil spera che questo trend negativo venga spezzato già nella gara di domenica, dove Success è l'indiziato numero uno per affiancare Deulofeu dal '1. Beto, con tutta probabilità, sarà sfruttato a gara in corso, così come Samardzic, gli eroi della trasferta contro il Sassuolo proprio entrando a gara in corso. Nel mentre, è stato designato il fischietto che dirigerà la partita della Dacia Arena. Ecco di chi si tratta <<<