Udinese News – Zanoli si presenta al pubblico friulano: la conferenza

Il terzino neoacqu dei bianconeri si presenta in conferenza stampa davanti al pubblico friulano: le parole

Lorenzo Focolari Redattore 13 settembre - 13:57

Collavino: "Desideravamo fortemente Zanoli, come molti altri club italiani. C’erano diverse squadre di Serie A interessate a questo ragazzo, quindi per noi è un ottimo risultato essere riusciti a portarlo a Udine. Ha abilità notevoli ed è probabilmente il migliore interprete italiano come quinto a centrocampo, oltre che come quarto. È un giocatore che ci permette di aggiungere valore e si integra perfettamente con le idee del nostro allenatore. Siamo davvero soddisfatti come club di essere riusciti a portarlo qui".

Inler: "Ho sempre apprezzato questo ragazzo fin dal mio ritorno in Italia. Già un anno fa avrei voluto portarlo qui, ma non si è presentata l’opportunità. Ha davvero la volontà di migliorare e trova un ambiente che può favorire ulteriormente la sua crescita. Si impegna sempre al massimo ed ha già un buon bagaglio di esperienza in Serie A".

"Sono entusiasta di essere qui e pronto per questa nuova avventura. Non vedo l’ora di esibirmi sul campo davanti a tutti, ai tifosi, alla società e all’allenatore", ha affermato il giovane del 2000.

Tante offerte, ma perché hai scelto l'Udinese?

“Vari club erano interessati a me, ma ho optato per questa società che mi ha cercato attivamente per mesi. Sono carico per iniziare questa avventura”.

È la prima volta che arrivi in una squadra senza un contratto in scadenza. In che modo questa situazione ti avvantaggia?

"A livello mentale è un vantaggio. Quando hai sempre la preoccupazione di dover tornare, è complicato. Qui posso costruire un progetto pluriennale e sono felice di essere qui".

In quale posizione ti senti più a tuo agio?

"Posso ricoprire più ruoli, ma preferisco giocare come quinto, come facevo alla Sampdoria. Devo migliorare nella fase difensiva, ma mi piace attaccare".

Cosa ti aspetti da questa tua esperienza? Come vedi l'Udinese in questa Serie A?

"È ancora presto per delineare il percorso; il campionato è lungo e bisogna iniziare bene già a Pisa".

Sei pronto a scendere in campo?

"Sarei felice di giocare, ma dipende dalle decisioni dell'allenatore. Ci sono però altri giocatori di talento".

Cosa ti ha insegnato Conte?

“Dal punto di vista fisico ho davvero corso molto (ride ndr. ), mentre mentalmente ti insegna la giusta determinazione per vincere”.

