Notizie Udinese – Il Friuli è una bolgia: tutti i dati sulle presenze

La squadra bianconera si gode il suo stadio ed arrivano i primi dati ufficiali sulle presenze. Ecco dove si classifica il pubblico del Friuli

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La situazione non è delle migliori, soprattutto da un mese a questa parte visto che la squadra è passata dalle sei vittorie di fila a cinque match senza un successo (inclusa la Coppa Italia). Se i primi due match contro i biancocelesti e l'Atalanta hanno comunque fatto ben sperare, non possiamo dire lo stesso delle partite contro Torino e Cremonese. Due match alla portata, ma che hanno visto il magrissimo bottino di un solo punto ottenuto. Se c'è una cosa che non è mancato in questo avvio di campionato è il supporto del pubblico e il calore della Dacia Arena. Uno stadio che quando ospita i bianconeri si trasforma in un vero e proprio catino infernale. Ecco tutti i dati sulle presenze.

In un impianto che può contenere al massimo 25 mila posti si sono registrate presenze per 21 500 persone di media. Dei numeri davvero incredibili e che fanno pensare ad una squadra in continua crescita sotto tutti i punti di vista. Al momento il team si classifica solamente al decimo posto per presenze totali, vista anche la capienza proprio della Dacia Arena. Sotto il punto di vista della percentuale media, però, stiamo parlando di tutt'altra storia. Con una squadra che continua a sorprendere e ha bisogno del calore del suo pubblico, a partire da domani sera. Nel frattempo, scopri chi detiene la prima posizione in questa speciale graduatoria.

La capolista — In campionato le due milanesi non sono partite nel migliore dei modi, ma sugli spalti non possiamo dire la stessa cosa. I neroazzurri e i rossoneri si prendono rispettivamente il primo e il secondo posto di questa speciale classifica, con una media di 72 mila tagliandi venduti ad ogni incontro.