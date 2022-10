Udinese-Torino / La moviola del match: direzione non univoca

Ieri pomeriggio si è conclusa la partita tra il Torino di Ivan Juric e i bianconeri di Andrea Sottil. Ecco tutta la moviola della giornata

Redazione

Ieri pomeriggio è andata in scena la sfida tra i bianconeri di Andrea Sottil e i granata di Ivan Juric. Sicuramente la sfida non è finita come la maggior parte della squadra si aspettava, una sconfitta che fa molto male e soprattutto una settimana che lascia un grande vuoto. Nel giro di quattro giorni sono arrivate due battute d'arresto molto importanti la prima contro il Monza che ha fatto fuori i friulani dalla Coppa Italia. La seconda ieri contro il Torino una partita giocata sottotono e di conseguenza una sconfitta inevitabile. Nel frattempo analizziamo la prestazione del direttore di gara Marchetti. Ecco come si è comportato l'arbitro.

Secondo la Gazzetta dello Sport la direzione di gara non è stata delle migliori e di conseguenza la sufficienza non può essere assegnata. Sotto osservazione ci sono principalmente la decisione e l'assegnazione di tutti i cartellini. Sin dal primo minuto non si è mai riusciti a capire il suo metro di giudizio. Infatti le ammonizioni assegnate sono state sporadiche e poche se pensiamo all'intensità che hanno messo sul campo da gioco le due squadre. Alla fine il voto che il quotidiano milanese assegna è 5,5. La pagella viene giustificata in maniera perfetta con una frase: "scelte spesso non decisive, ma irritanti per i giocatori che finiscono per innervosirsi".

Il parere del Corriere — Il giornale romano, invece, ha un parere completamente diverso sull'arbitro visto che gli assegna una sufficienza piena. Anche il quotidiano della capitale, però, critica la decisione su alcuni cartellini gialli. Sicuramente manca un provvedimento per Zima che trattiene la maglia di Success. Anche il nigeriano, però, non è esente da grazia visto che ha rischiato diverse volte il secondo giallo per proteste. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita. Non puoi perdere tutte le valutazioni assegnate ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Torino <<<