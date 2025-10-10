Notizie Udinese – Bijol: nostalgia del Friuli? I minuti in Premier

L'ex centrale bianconero sembra faticare parecchio in Premier League con il Leeds: a fondare tale tesi ecco il dato sul minutaggio

In estate, l'Udinese ha dovuto fare a meno di un importante punto di riferimento della sua difesa nelle ultime stagioni. Jaka Bijol è diventato un giocatore al Leeds per 18 milioni di euro, un club che compete nella Premier League, considerata da molti giocatori come un traguardo fondamentale della loro carriera. Pur essendo stato un giocatore chiave per i bianconeri, il difensore sloveno non riesce a trovare opportunità nella nuova squadra.

Una prova di ciò è rappresentata dai dati riguardanti il suo tempo in campo nelle prime sette partite di campionato: nessuna presenza, nessun minuto giocato. È una statistica assolutamente negativa, derivante dalla decisione dell'allenatore. Nella prima giornata di Premier, Bijol non era disponibile a causa di una squalifica dopo l'espulsione nell'ultimo incontro con l'Udinese.

Tuttavia, nelle partite successive, il giocatore del '99 è sempre stato pronto per il mister Farke. Il suo utilizzo, però, si è limitato a 90 minuti di gioco in una partita di EFL Cup persa contro lo Sheffield Wednesday, in cui la sua prestazione non ha convinto l'allenatore tedesco a schierarlo anche in Premier League. Insomma, lontano dal Friuli, Bijol sta affrontando notevoli difficoltà.