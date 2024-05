Udinese-Frosinone / Di Francesco: “Non mi aspettavo l’Udinese in lotta…”

Il Frosinone è pronto per la sfida di campionato con l'Udinese. A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio è arrivato il parere del coach del team ciociaro. Ecco le parole di Eusebio Di Francesco sulle zebrette ed in preparazione per l'ultimo incontro di questo torneo.

"Come dico sempre è la prossima la gara più importante ma sottolineo che non è la mia partita ma la nostra. E' il noi che deve prevalere, dalla squadra, alla società alla gente. Dobbiamo solo arrivare all'obiettivo finale, parte tecnico tattica diventa relativa ora. Servirà massima attenzione. Questa settimana mi sono concentrato soprattutto su noi stessi. Abbiamo lavorare meno fisicamente perché bisognava più trovare serenità nell'affrontare la gara. L'Udinese ha un'identità forte in quello che fa, ha una grande fisicità. Non mi aspettavo che si giocassero la salvezza all'ultima giornata, non ho pensato alla loro storia societaria. Affronteranno un popolo che vogliono la salvezza".