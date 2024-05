Verso Frosinone-Udinese / Dilemma trequarti: Brenner o Pereyra?

Verso la sfida contro il Frosinone con ancora un grande dilemma in testa. Ecco tutti i dettagli in vista del prossimo incontro di campionato

Una sfida decisiva e fondamentale in cui ogni minimo errore potrebbe pesare il doppio, ma anche il triplo. Proprio per questo motivo l'Udinese si prepara ad una sfida di primissimo livello contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. C'è, però, ancora un dubbio da sciogliere per poter fare la differenza.