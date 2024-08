Mercato Udinese – Fuori un altro esubero, Quina ha due offerte: il punto

Domingos Quina è pronto per iniziare una nuova avventura ben lontano da Udine e dall'Udinese. Il calciatore ex Watford non è mai riuscito a far breccia nel cuore dei vari mister che si sono alternati sulla panchina bianconera. Non a caso la sua stagione in Friuli Venezia Giulia è definibile più come una comparsata.