Minuto 73 di Udinese-Fiorentina, contrasto di gioco e salvataggio sul tiro di Moise Kean ma Bertola finisce per sdraiarsi sul terreno da gioco ed è costretto ad uscire per via di un infortunio proprio alla caviglia. Nel corso delle prossime ore ci saranno gli esami strumentali che faranno capire qual è il problema. Nel frattempo potrebbe esserci un interessante novità in vista del prossimo incontro con l'Atalanta.
Notizie Udinese – Fuori Bertola, contro l’Atalanta titolare Mlacic? Il punto
Nicolò Bertola potrebbe alzare bandiera bianca nel corso della prossima sfida di campionato. Ecco tutti i dettagli sul calciatore titolare
Partita fondamentale con i neroazzurri di Bergamo che andrà in scena tra soli cinque giorni. Maglia da titolare che potrebbe essere solo per Mlacic. Il neo arrivato potrebbe avere la sua chance dal primo minuto di gioco.
