Notizie Udinese – Fuori Bertola, contro l’Atalanta titolare Mlacic? Il punto

Minuto 73 di Udinese-Fiorentina, contrasto di gioco e salvataggio sul tiro di Moise Kean ma Bertola finisce per sdraiarsi sul terreno da gioco ed è costretto ad uscire per via di un infortunio proprio alla caviglia. Nel corso delle prossime ore ci saranno gli esami strumentali che faranno capire qual è il problema. Nel frattempo potrebbe esserci un interessante novità in vista del prossimo incontro con l'Atalanta.