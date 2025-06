News Udinese – Come sostituire Jaka Bijol? Il futuro della difesa friulana

La cessione di Bijol è arrivata e adesso il club deve trovare i nomi giusti per mantenere un buon livello in difesa

La domanda è una soltanto: Come si può sostituire Jaka Bijol ? La risposta diventa parecchio complicata se l'obiettivo è mantenere lo stesso livello che lo sloveno ha portato nell'Udinese . La società si trova nel mezzo della tempesta per via dello slittamento del closing.

Il ragazzo è una scommessa che porta inevitabilmente ad un abbassamento delle aspettative per la prossima stagione. Ciò serve per non mettere pressioni inutili nei confronti di un ragazzo di 22 anni che se firmerà, potrebbe essere il protagonista della difesa friulana. Le ultime di mercato: Romano annuncia: “Bijol ceduto per 22 milioni” <<<