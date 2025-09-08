mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Nani fa chiarezza sul futuro della squadra! Le parole

Notizie Udinese – Nani fa chiarezza sul futuro della squadra! Le parole

Il dirigente dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di chi vuole stare nella squadra e dei nuovi arrivati
Gianluca Nani ha effettuato un'interessante intervista. Il direttore tecnico del club friulano ha fatto un resoconto sulle operazioni di calciomercato dei bianconeri: "Siamo contenti perché abbiamo raggiunto tutti i nostri traguardi, a parte la partenza inaspettata di Thauvin, a cui avevamo persino proposto un rinnovo di contratto. Alla fine, dopo molte richieste da parte sua di andarsene, lo abbiamo venduto. Chi non desidera stare all’Udinese non merita di farne parte, ma è evidente che è la società a decidere chi resta e chi va. Nelle stagioni in cui abbiamo ceduto Bijol e Lucca, non eravamo preparati alla partenza di Thauvin, ma abbiamo trovato una soluzione".

Dopo la partenza del francese, l'Udinese ha deciso di puntare su Nicolò Zaniolo, nonostante alcune incertezze sul giocatore: "Non ho dubbi perché l’ho visto crescere e pronto a capire che l’Udinese è la sua ultima opportunità per raggiungere alti livelli".

"Nicolò ha rifiutato altre offerte e ha fortemente desiderato Udine perché crede che sia la squadra giusta per rilanciarsi dopo non aver avuto la stabilità che meritava a causa di errori e infortuni. Inoltre, il suo talento è evidente e indiscutibile". Le ultime di mercato: I Pozzo fanno fuori un top a Gennaio? La verità <<<

 

