News Udinese – Futuro lontano da Udine? / Thauvin sempre più incognita

Il calciatore francese non è ancora riuscito ad incidere. Resterà ancora ad Udine?

Fine Gennaio, l'Udinese ufficializza un nuovo colpo subito dopo che si scopre l'infortunio al ginocchio di Gerard Deulofeu. Le aspettative sono davvero molto alte, visto che il giocatore pronto ad arrivare in Friuli Venezia Giulia è Florian Thauvin. Il centrocampista e attaccante francese ha voglia di incidere e rilanciarsi anche nel calcio che conta dopo una breve esperienza in Messico. I tifosi bianconeri sono a dir poco su di giri per essersi assicurati un campione del Mondo, ma ad oggi tutto sembra già essere sfumato. Per Thauvin solo qualche apparizione sporadica e il suo arrivo sembra essere pronto ad entrare nella lista di quei giocatori che non sono riusciti ad incidere per l'Udinese.

Una situazione davvero atipica è quella che sta coinvolgendo il calciatore che ha fatto le fortune del Marsiglia. La sua qualità sicuramente non è in dubbio, ma sembra essere quasi clamoroso che in un campionato come quello italiano non riesca nemmeno a garantirsi una maglia da titolare. In realtà oltre al danno sembra esserci la beffa visto che con il suo arrivo è riuscito a rilanciarsi il nigeriano Isaac Success. Le ultime prestazioni del calciatore ex Watford sono state incredibili e di conseguenza diventa difficile poterlo togliere dal campo.

Futuro già scritto — Se questi dovessero essere i minutaggi e soprattutto se dovessero essere confermati è molto probabile che Florian possa abbandonare il team già nel corso della prossima estate. Non è semplice da prendere una decisione del genere, ma sicuramente il campione del Mondo nel 2018 avrà poca voglia di continuare a fare panchina. Decisiva per la scelta potrebbe essere anche la posizione di Gerard Deulofeu. Con il rientro dello spagnolo l'addio è pressoché scontato, ma il mercato estivo potrebbe comunque cambiare ogni piano.