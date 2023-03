News Udinese – Thiago Motta senza il bomber / Si ferma Arnautovic

La squadra felsinea dovrà fare a meno del suo miglior marcatore. Marko Arnautovic non è al meglio e non ci sarà contro l'Udinese di Sottil

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il primo impegno in ordine cronologico è quello che vedrà affrontarsi il Bologna e proprio i bianconeri di Andrea Sottil. Si parla di una partita ad altissima tensione, perché la squadra che perderà dovrà abbandonare definitivamente ogni possibilità di andare in Europa. Allo stesso tempo si affronteranno due squadre nettamente rimaneggiate, visto che da una parte mancheranno diversi giocatori per infortunio come il brasiliano Walace, Rodrigo Becao e Nehuen Perez ma dall'altra parte del campo ci sarà un altro calciatore costretto ad alzare bandiera bianca. Si parla del bomber dei rossoblù, andiamo a vedere tutte le ultime su Marko Arnautovic.

Il centravanti austriaco ha grande voglia di rendersi protagonista sin da subito, ma da quando è rientrato ha dovuto affrontare qualche screzio di troppo con l'attuale tecnico Thiago Motta. Dopo tre partite passate totalmente in panchina era arrivato finalmente il momento del suo rientro in campo, contro la Salernitana. Gli ultimi venticinque minuti sono stati importanti non solo per rivedere Marko in campo, ma anche per testare le sue condizioni in vista di questo finale di stagione. Sfortunatamente per la squadra bolognese, però, nulla è andato per il verso giusto perché ora Marko è costretto a rimanere fuori a tempo indeterminato.

L'infortunio — Il centravanti della nazionale austriaca aveva domandato di poter rimanere qualche giorno in più in Austria assieme ai suoi compagni. Questo permesso non è stato accordato dalla squadra rossoblù. Di conseguenza adesso bisogna valutare nel migliore dei modi il suo possibile rientro sul campo da gioco, anche se le prime diagnosi parlano di almeno un mese di stop.