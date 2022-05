Udinese – Clamoroso! / Gabriele Cioffi non rinnoverà il contratto

Il team bianconero si prepara alla prossima stagione, ma dovrà farlo senza il mister di questa annata. Gabriele Cioffi non rinnoverà

La notizia sembrava essere nell'aria da diversi giorni, ma adesso è ufficiale. Il mister Gabriele Cioffi non estenderà il suo contratto e di conseguenza la squadra bianconera dovrà fare a meno di lui. Una notizia che sconvolge tutti i fans friulani per quanto di buono aveva fatto vedere il tecnico. Ieri sera era arrivata la ciliegina sulla torta di una seconda parte di stagione clamorosa grazie alla vittoria per 4-0 contro la Salernitana. La società ha confermato il tutto tramite una nota ufficiale. Ecco le parole del club riguardo questa decisione abbastanza sofferta.